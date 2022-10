Jean-Yves Devillers n’est pas là pour faire le buzz

En troisième position sur la listeH + aux élections communales de 2018, ce Thisnois de 47 ans avait obtenu 282 voix de préférence. Sa motivation pour son engagement en politique est intacte par rapport à celle qu’il affichait durant la campagne électorale: "Je veux faire avancer ma commune, indique-t-il. Je suis apparenté “Engagés” et je veux faire de l’opposition constructive en mettant mon expérience au service de la communauté."

Et on peut dire que de l’expérience, il en a puisqu’on a l’impression que le nouveau conseiller a déjà vécu plusieurs vies. "J’ai d’abord été boucher à Hannut pendant plusieurs années puis je suis devenu policier où j’ai travaillé à Wavre." Et maintenant, depuis plusieurs années le quadragénaire est gérant des magasins de vêtements Monkey Store. "Bien entendu, mes matières de prédilection sont la sécurité et l’entreprenariat qui souffre beaucoup pour l’instant… Je ne me considère pas comme un homme politique mais bien comme un homme de terrain."

Mais le Thisnois ne veut pas cracher dans la soupe car, pour lui, les Hannutois n’ont pas trop à se plaindre de leurs édiles. "Je ne suis pas là pour faire le buzz et tout révolutionner. On n’a vraiment pas à se plaindre de la manière dont la Commune est gérée mais disons que face à une majorité absolue, je veux simplement apporter un regard, un point de vue, différent." Pour amener la majorité, peut-être, à affiner ses choix et à prendre en compte toutes les facettes d’un problème lors d’un débat.