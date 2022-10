Jacques Stas: « La politique, ça doit être une mission, pas une carrière »

Mais ce qui a amené aussi Jacques Stas à démissionner, c’est qu’il ne se retrouve plus au sein de la formation H +. "Au départ, un peu naïvement, je me suis lancé au sein d’un groupe citoyen. Je suis dans le sport professionnel belge et je ne voulais pas avoir de couleur mais là, on ne peut pas nier que, maintenant, les “Engagés” sont majoritaires. Ce n’est donc plus vraiment un groupe citoyen."