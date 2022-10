Les trois zones de police s’unissent et contrôlent 1000 véhicules sur trois provinces

Les policiers ont ainsi mis en place plusieurs points de contrôle sur les quatre entrées et sorties de l’autoroute E40, à hauteur de Lincent, Landen, Hélécine et Tirlemont, et cela à différents moments de la soirée. A chaque contrôle, les policiers ont vérifié les documents des véhicules ainsi que l’état du conducteur (voir s’il était sous l’influence de l’alcool ou de drogue). Cinquante policiers, en voitures aux couleurs des zones de police ou en véhicules banalisés, ont participé à l’opération.

Les chiffres ? 1000 véhicules ont ainsi été contrôlés. L’alcool au volant ? Six conducteurs étaient en état d’alerte, deux étaient positifs (leur permis de conduire leur a été retiré de trois à six heures). Deux conducteurs étaient positifs aux stupéfiants, ce qui a conduit au retrait de leur permis de conduire. Vingt-deux procès verbaux ont été rédigés et neuf perceptions immédiates ont été opérées pour infractions au code de la route. Deux procès verbaux judiciaires pour drogue ont été réalisés et un individu a été privé de liberté pour stupéfiants également. Enfin, les policiers ont saisi 1,2 kilo de haschisch et 10 grammes de cannabis.

Cette opération conjointe de trois zones de police a été une réussite dans le chef des policiers. Trois zones de police travaillant, de surcroît, sur trois provinces différentes. "La proximité géographique des trois zones de police favorise une collaboration active et une entraide mutuelle", notent les chefs de corps. Ce type d’action est "un signal fort mettant en évidence notre détermination à augmenter le nombre d’interpellation d’auteurs d’infractions". Sûr que la réussite de cette collaboration en amènera d’autres dans le futur.