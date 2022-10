Le label Energie 2050 du Hannutois Manu Douette pour faire face à la crise énergétique

Mais quel projet ? Déjà, Manu Douette l’a baptisé Energie 2050. Car pour 2050, "on doit sortir de l’hydrocarbure pour tout. Et je n’ai pas encore vu de réelle stratégie énergétique en Belgique, ni même en Wallonie. Chacun fait son truc de son côté sans vision globale à long terme. Chacun essaye de faire ce qu’il peut à son niveau. D’ici à 2050, il n’y a pas de ligne du temps avec ce qu’on veut faire et qui fait quoi." Alors Manu Douette et son assistant parlementaire Julien Somville y ont réfléchi. Mais en ramenant la réflexion au territoire qu’ils connaissent, l’arrondissement de Huy-Waremme. Ils ont ainsi monté une stratégie à appliquer au niveau des 31 communes. "Huy-Waremme deviendrait ainsi l’exemple de la stratégie à appliquer au niveau belge." Et Manu Douette ajoute: "si personne n’essaye rien…" Le Hannutois le sait: la réflexion est un exercice théorique, une base de travail.

Déjà, ceux qui rejoindront le projet recevront le label Energie 2050, une façon de montrer qu’ils prennent des mesures en matière d’énergie. "Si la structure que je propose est validée, elle pourra faire des émules. Il faudrait que les pouvoirs publics s’y mettent, les entreprises et les citoyens aussi." Chaque action entrant dans cette stratégie pourra obtenir le label.

Avec quelles énergies ?

L’arrondissement doit devenir exemplaire en prenant des initiatives visant à augmenter l’autonomie énergétique en développant toutes les énergies ; en mettant des moyens, des outils et des priorités en place. "On peut fournir de l’électricité via le photovoltaïque, la biomasse, le Biocng, l’éolien et le nouveau nucléaire", explique Manu Douette.

Le photovoltaïque ? On doit le développer à grande échelle, sur les toitures des ménages, des commerces, des fermes, des sites abandonnés. En demandant à Resa comment il compte assimiler toute cette production massive. La biomasse ? "Il faut partir de la force agricole. Sur Huy-Waremme, on a des déchets agricoles à n’en plus finir. Il faut exploiter cette valeur énergétique." Le Biocng ? Voilà une solution locale pour remplacer le gaz de ville. "On produirait notre propre Biocng depuis les résidus agricoles et il serait utilisé dans les bus circulant sur l’arrondissement." L’éolien ? Il faut cartographier les zones utiles et non-dérangeantes pour développer l’éolien. Mais en créant une communauté d’énergie pour que ménages et entreprises consomment directement l’énergie verte à un prix stable.

Reste le nouveau nucléaire. "On doit se déclarer pour un maintien du nucléaire et la production d’un ou plusieurs SMR, les small modular réacteur." Ce sont des petits réacteurs qu’on peut allumer et éteindre quand on veut. Simplement parce qu’espérer atteindre l’objectif climatique en supprimant les centrales nucléaires et en changeant notre comportement, "c’est de la vaste blague. Le renouvelable pour les industries lourdes où il faut un apport massif d’électricité, ce n’est pas possible." La solution d’avenir est dans ces SMR. Tihange, et ses ingénieurs pourraient développer ces SMR. "Et on pourrait même utiliser les déchets nucléaires comme base. On aurait la source énergétique à notre disposition pour 50 ou 100 ans."

Il faut des outils novateurs

Pour développer ces énergies, l’arrondissement doit créer des outils novateurs. Comme les communautés d’énergie qui permettent de lier les producteurs d’énergie et les consommateurs sur une zone déterminée. Comme les actions par quartier ou village. Fonctionner par zone permettra de n’oublier personne, d’être le plus efficient. Manu Douette plaide aussi pour que les Communes travaillent ensemble au sein d’une RPCA, une régie pluricommunale autonome, sur le même modèle que la régie communale autonome. Ainsi que pour un système Rénov-Actions au niveau de l’arrondissement par lequel les Communes feraient le lien entre les primes de la Région wallonne, les propriétaires et les entreprises de rénovation. Enfin, la Région wallonne doit développer des solutions de stockage d’énergie par quartier, par village.

Avec quels moyens mettre tout cela en place ? Par la vente de Voo, par la pluricommunalité, par les partenariats publics/privés. Mais aussi par le Fonds Kyoto: "Toutes les entreprises qui polluent doivent verser des amendes dans ce fonds. Il y a 500 millions dans ce fonds et la Région wallonne ne l’utilise pas." Ce fonds ne peut être utilisé que pour développer de nouvelles technologies, pour de nouveaux projets énergétiques.

Pour développer tous ces projets, il faudra des réseaux de distribution opérationnels, des centres-villes adaptés, des zones d’activités économiques optimisées,

« On est innovants »

Et maintenant ? Manu Douette va se lancer dans la présentation de son concept. "Je vais aller trouver des acteurs économiques pour prendre leurs idées, voir ce qu’il y a à ajouter." En s’accompagnant aussi d’experts, de scientifiques. Via la Conférence des élus, il espère essaimer ce concept sur l’arrondissement. Puis, frapper à la porte de la Région wallonne pour avoir des subventions, être reconnu comme projet-pilote.

"J’ai envie de dire, dans dix ans, qu’à Huy-Waremme, on était innovants…"