Ex-finaliste du « Meilleur pâtissier », Valérie Greban nous partage ses gourmandises pour Halloween

Alors que les vacances d’automne débutent ce samedi, la Hannutoise encourage les parents à cuisiner avec leur(s) enfant(s). "C’est une manière de se retrouver, de passer du temps de qualité avec eux, de les féliciter, de les mettre en valeur et eux adorent ces moments précieux avec papa, maman ou autre", estime-t-elle.

La jeune femme nous partage justement quelques trucs pour décorer nos pâtisseries pendant la fête d’Halloween:

1.Des pattes d’araignée

"Avec des bonbons à la réglisse noirs, vous pouvez facilement confectionner des pattes d’araignée. Soit vous les utilisez pour décorer vos cupcakes en les collant entre le cake et la pâte à sucre ; pour décorer vos gâteaux, en dessinant une toile par-dessus celui-ci ; soit vous collez trois bouts de bonbons (de même longueur) sous chaque côté d’un macaron foncé sur lequel vous collez deux petites boules en pâte à sucre blanche pour faire les yeux."

2.Des doigts de sorcières

"Vous pouvez aussi réaliser des doigts de sorcières en biscuit ou en pâte à sucre avec une petite amende au bout pour faire l’ongle. À côté de ça, vous préparez un coulis avec des fraises ou des framboises (fraîches ou surgelées) pour pouvoir tremper les doigts dans le sang."

3.Du verre cassé

"En mélangeant un verre d’eau (100 ml) et 200 gr de sucre, dans une casserole, à feu vif et en ajoutant 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc (il est comestible et permet de faire un bel effet" verre "). Dès que le caramel commence à brunir, retirez-le tout de suite du feu. Versez-le sur un papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. Laissez-le refroidir puis brisez-le à l’aide d’un rouleau à tarte par exemple."

4.Des fantômes

"Avec des blancs d’œufs et du sucre, il y a aussi moyen de réaliser très facilement des petits fantômes. Ce sont des meringues sur lesquels vous collez deux pépites de chocolat pour faire les yeux."

"Avec du fromage blanc, vous pouvez donner un aspect gluant à certaines choses aussi. De toute façon, si c’est raté, ce n’est pas très grave puisque tout ce qui va amuser votre enfant, c’est de le manger. En tout cas, ce qui est toujours chouette, c’est de décorer ses pâtisseries avec des bonbons. Les enfants adorent ça !", conclut Valérie Greban avant de nous partager sa recette de muffins halloweenesques.

5/Des muffins gourmands aux Oreos

Des muffins à l’Oreo aux couleurs d’Halloween

Ingrédients (pour 8 muffins)

155 g de farine 35 g de cacao en poudre non sucré 1/2 sachet de levure chimique (5 g) 1 pincée de sel 1 œuf 100 g de sucre en poudre 90 g de beurre 120 ml de lait entier Des morceaux/pépites de chocolat noir/lait. Des biscuits Oreos et des Smarties.

Étapes

1. Mélangez toutes les poudres (sauf le sucre).

2. Dans un saladier, fouettez l’œuf avec le sucre et ajoutez petit à petit les poudres tamisées. À la fin ça va être difficile, c’est normal !

3. Ajoutez le beurre fondu.

4. Terminez en ajoutant le lait entier et quelques morceaux de chocolat.

5. Répartissez la pâte dans les caissettes en papier disposées dans un moule à muffins et remplis-les aux ¾.

6. Mettez 10 minutes au congélateur avant de cuire à 180 °C – 18 – 20 minutes.

7. Recouvrez de pâte à tartiner, d’Oréo et de Smarties.

Infos pour les ateliers culinaires de Valériane Greban: www.japporteledessert.be