Des abris pour coccinelles et oiseaux, construits à la main

Pour chasser les pucerons, la coccinelle est une excellente alternative aux traitements chimiques. De quoi garantir la croissance de vos plantes face à des parasites de plus en plus coriaces et résistants aux productions humaines… Avec cela en tête, Natagora a permis à qui le voulait de confectionner son propre abri à coccinelle en bois de récup, ce samedi. "Tout est pré-coupé, explique Didier Goethals, animateur chez Natagora. Il s’agit surtout d’assemblage, c’est très simple à réaliser." Une boite avec quelques rangées où peuvent se cacher les coccinelles pour avoir bien chaud. "Pour la disposer, il vaut mieux éviter que l’entrée soit face au vent dominant, indique-t-il. L’idéal c’est de la mettre au sud mais de toute façon, il faut qu’elle soit proche des arbres fruitiers, là où vivent la majorité des pucerons dont elles se nourrissent."