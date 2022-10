Afin de susciter l’envie de lire pour le plaisir, l’athénée royal de Hannut vient de s’associer à la bibliothèque communale pour mener à bien un projet pédagogique intitulé "Les petits ambassadeurs du livre".

À l’origine de l’initiative: Laurence Leton, animatrice à la bibliothèque. "J’ai suivi une formation durant le confinement qui avait pour but de mettre en place des programmes de lectures individualisées dans les écoles, explique-t-elle. Avec un principe original: c’est un élève de primaire qui vient lire un livre à un enfant de maternelle. Et ces différents duos varient au fil des séances."

Séduite par le concept, l’animatrice l’a proposé en janvier dernier à la directrice de la section fondamentale de l’athénée, qui a immédiatement emboîté le pas. "Ce sont nos 57 élèves de 5e primaire qui vont venir lire trois à quatre fois par semaine des livres aux 71 élèves (et 85 en mai prochain) de la section maternelle", précise Catherine Tesch.

Ce vendredi, les "grands" ont rencontré pour la première fois les "petits", sous l’œil bienveillant de l’autrice et illustratrice verviétoise Anne Crahay, marraine du projet. Les élèves ont aussi découvert la bibliothèque très originale dans laquelle seront stockés 80 bouquins, 30 livres étant prêtés par la bibliothèque et 50 ayant été achetés via un subside reçu dans le cadre d’un appel à projets lié à la Fureur de lire. "Cette bibliothèque, c’est un train de cinq mètres de long réalisé par Mathieu, Hugo, Tom, Anton et Kylian, les cinq élèves de 6e année en section menuiserie", précise leur professeur, Olivier Leblanc.

Les wagons remplis de bouquins pourront ainsi aisément aller de classe en classe dès la semaine prochaine. "Depuis la rentrée, je suis venue former les petits ambassadeurs de 5e primaire, surnommés les rouges-gorges, par l’intermédiaire de jeux de rôle, poursuit Laurence Leton. Je leur ai expliqué qu’une liberté totale était laissée à l’enfant de maternelle. C’est lui qui choisit le livre et son ambassadeur. S’il souhaite, par exemple, qu’on relise trois fois la même page, le rouge-gorge doit s’exécuter."

L’animatrice est en tout cas persuadée des bienfaits du projet, qu’elle pourrait proposer dans le futur à d’autres établissements hannutois. "Par cette initiative, l’enfant va notamment enrichir son vocabulaire, conclut-elle. Son apprentissage de la lecture en première primaire sera plus simple."

Voilà donc un nouveau train de la lecture en marche…