Une passion précoce qui donnait parfois lieu à des scènes cocasses. "Il passait partout pour vérifier que les vis étaient bien serrées, poursuit sa maman. Il s’amusait à taper sur une pierre bleue pour voir si elle était plus solide que le marteau."

Le principal intéressé se souvient aussi de cette époque. "Je forais dans des étagères. C’est déjà arrivé que je perce les bouteilles de Coca qui se trouvaient à l’intérieur", explique-t-il, amusé.

Des outils pour Saint-Nicolas

C’est donc tout naturellement qu’il a décidé de demander des outils à saint Nicolas. "Je crois qu’il a eu sa première visseuse à 10 ans", explique sa maman. Une version que réfute son fils. "Non, j’avais 14 ans", corrige-t-il. "Mais en tout cas, reprend-elle, déjà tout petit , il recevait des Meccano. (NDLR: des jeux de construction et bricolage) Il a commencé à bricoler dès qu’il a été capable de lire un plan. Et il a su le faire rapidement."

Les études générales ? Pas le style de Charles. Il a préféré se tourner vers l’enseignement technique, et l’électromécanique. Un choix qui n’a pas du tout inquiété ses parents. "Je lui ai toujours fait confiance, explique sa maman. Je suis enseignante, je préfère avoir un élève qui fait ce qu’il aime en technique, plutôt qu’un élève qui reste en général pour faire plaisir à ses parents."

Une fois ses études secondaires terminées, il a enchaîné avec un bac en automation à l’HELMo Saint-Laurent, à Angleur. "Je travaillais en même temps en tant qu’étudiant indépendant électricien. Et encore aujourd’hui, je bosse comme indépendant." Bref, un horaire bien chargé. "L’avantage, c’est que la télé n’est pas fort usée", sourit-il.

Des parents pas peu fiers

Et évidemment, ses parents sont très fiers de lui. "On pense même le suivre à Salzbourg", conclut son papa.