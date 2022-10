La zone de secours Hesbaye cherche des pompiers volontaires pour Hannut et Waremme

Habiter dans les 7 minutes

Reste maintenant à convaincre les futurs candidats pompiers volontaires. La raison pour laquelle la zone de Hesbaye les invite à une visite des deux casernes, à une rencontre avec les pompiers hesbignons. "On invite les gens à venir nous rencontrer, explique Michaël Robert. On répondra à leurs questions. Le but, c’est d’informer sur nos deux filières: les jeunes sapeurs et les pompiers volontaires." On peut être jeune sapeur dès 16-17 ans. "Ils découvrent une approche du métier, ils ont ainsi déjà les acquis après trois ans. C’est une école de vie." Dès 18 ans, les jeunes gens (garçons comme filles d’ailleurs) peuvent devenir pompiers, volontaires ou professionnels. "Actuellement, on cherche plus de volontaires pour rejoindre nos rangs." En Hesbaye, la volonté est de travailler avec des pompiers volontaires. "La majorité des gens qui sont en intervention sont des volontaires", ajoute le pompier hesbignon. Et il ajoute: "Pompier volontaire ou professionnel, c’est la même fonction, les mêmes interventions, le même matériel utilisé. Il y a juste le statut qui est différent." Au sein de la zone de secours de Hesbaye, les pompiers, professionnels et volontaires, sont une centaine mais il y a pas mal de départs à la pension ou encore de déménagements. Ce qui justifie la campagne de recrutement.

Seule difficulté: le candidat pompier devra décrocher le certificat d’aptitude fédéral. Une fois ce CAF en poche, il peut postuler pour n’importe quel poste de secours. "À la zone de Hesbaye, on prépare les candidats à le passer. L’objectif, c’est vraiment de les guider, de répondre à leurs questions et les aider à postuler." Seule condition pour pouvoir postuler (et que la candidature soit prise en compte): il faut habiter à 7 minutes maximum d’un des deux postes de secours. Et si ce n’est pas le cas lorsque le candidat postule, il doit garantir qu’il est prêt à se rapprocher d’une des deux casernes pour répondre à ce critère. "C’est la condition pour espérer rentrer à la zone de secours."

La zone de secours de Hesbaye propose plusieurs séances d’information, quatre dates en journée et en soirée. La caserne des pompiers de Waremme ouvrira ses portes le 20 octobre à 19 h et le 20 novembre à 9 h. Celle des pompiers de Hannut, le 27 octobre à 19 h et le 27 novembre à 9 h.

Pour toute info: sergent Michaël Robert via michael.robert@pompiershesbaye.be ou au 019/605 420.