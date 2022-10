Premier plongeon culturel en vue dans l’ancienne piscine à Hannut

Si une conférence sur Alfred Hitchcock à l’Académie (lundi dernier) et une exposition de Joëlle Delhorven (à partir de ce vendredi) à la galerie Mottin viennent lancer la saison 2022-2023 du centre culturel de Hannut, un moment fort se profile pour la fin du mois d’octobre avec la première occupation de l’ancienne piscine communale. Le bassin est libre depuis le déménagement du centre de vaccination Covid, et l’équipe entièrement remodelée à la tête du centre culturel (une directrice suite au départ d’Alain Bronckart et trois arrivées à l’animation et la communication depuis 2021) compte bien saisir l’opportunité offerte par les autorités locales (voir ci-joint). "L’idée est d’en faire une espèce d’espace laboratoire de différentes expressions artistiques, explique la directrice Adrienne Quairiat. On planche sur des événements ponctuels, des surprises, des stages et d’autres performances hors du commun… dans ce lieu hors du commun."