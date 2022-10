Hannut est LA Smart Commune 2022

Une Smart Commune, c’est quoi ?

C’est une Commune qui s’ouvre, qui ne reste pas enfermée sur elle-même. Une Commune qui s’ouvre sur les autres acteurs. Comme les citoyens – et sans attendre les élections -, le monde associatif, le monde de l’entreprise et des indépendants, les services supracommunaux, mais aussi les autres Communes. Une Smart Commune s’ouvre en utilisant les outils de communication pour toucher l’ensemble de ces acteurs, et plus particulièrement les outils digitaux.

Et Hannut est entré dans le bain du digital rapidement alors ?

Oui depuis 2013 et le PST, le Plan stratégique transversal. On a voulu s’ouvrir à tous les acteurs. Dans le cadre du PST, on avait d’ailleurs organisé une journée de réflexion avec les citoyens. On avait travaillé sur le PST au sein de la majorité, puis avec l’opposition, puis avec les citoyens. On a aussi lancé des études sur les jeunes, les seniors. On a été les premiers à lancer une plateforme digitale pour le bénévolat pendant les crises inondations et Covid. On a aussi lancé l’application Ride and Buy pour favoriser la mobilité douce et le commerce local. Notre projet est considéré comme le Waze de la mobilité douce. On fait de gros efforts, on a digitalisé nos services. On va beaucoup plus loin dans la démarche digitale tout en intégrant le citoyen. Et ce que nous proposons est duplicable et réplicable.

Hannut est visiblement à la pointe. Mais qui pousse à ce dynamisme ?

C’est un peu la directrice générale et moi-même qui sommes les porteurs de ces projets. Si on veut qu’une commune puisse être comprise des citoyens, il faut entrer dans l’ère numérique. Le journal communal en toute boîte n’est plus suffisant pour intégrer le citoyen. On est une commune où on n’a pas mal de nouveaux citoyens. On doit les intégrer dans la vie communale, prendre leur avis et les faire rentrer via la digitalisation.

Et justement, les citoyens suivent-ils le mouvement ? Il n’y a pas un risque de perdre en cours de route les plus âgés ?

Ils suivent de plus en plus, en fait. On a travaillé avec un bureau d’études pour l’enquête que les jeunes et seniors. Et ce bureau était étonné du taux de réponse. En fait, c’est une nouvelle culture à intégrer et cela entre dans notre volonté de faire participer le citoyen. Et puis, on continue à passer des informations sur papier mais on fait du digital en parallèle. On organise même des formations au digital pour aider les citoyens.