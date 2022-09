La halle de l’Aurore, gelée par les pompiers

Explications. En 2014, alors que les marchés locaux et les tendances circuit court n’étaient pas encore à la mode, le CPAS de Hannut, via l’entreprise de travail adapté L’Aurore, a eu l’idée de construire une halle pour y proposer à la vente les surplus du maraîchage développé par l’Aurore. Le tout, installé à l’ancien dépôt militaire (chaussée de Tirlemont) là où l’Aurore cultive ses légumes. Au fil du temps, le projet s’est affiné afin que d’autres producteurs locaux puissent aussi venir y vendre leurs surplus.

42 producteurs en attente

Le montage du plan financier n’a déjà pas été simple même si rapidement la Loterie nationale a dégagé un subside de 70 000 € (sur un coût total estimé à 100 500 €). Mais un subside sollicité auprès de la Région wallonne n’est jamais arrivé.

On vous passe les retards administratifs (le dossier avait dû être relancé car il nécessitait un permis, même si on est sur un terrain agricole), le Covid qui a ralenti tout et fait grimper le prix des matières premières… Bref, il aura fallu 12 ans pour que le bâtiment soit enfin prêt. Les finitions étant parachevées, la halle devait ouvrir cet automne.

Mais ce ne sera pas encore le cas. "On a 42 producteurs locaux qui piaffent d’impatience pour venir s’y installer, regrette Pol Oter, le président du CPAS de Hannut. Mais on ne peut pas ouvrir car suite à leur inspection, les pompiers nous ont refusé d’y accueillir du public." Sans cette attestation de sécurité, l’Aurore ne peut ouvrir sa halle. "Même s’il s’agit d’un simple hangar fermé, le fait qu’on va y accueillir du public, implique qu’on doit se soumettre à des règles plus strictes", regrette Pol Oter. Le président du CPAS affirme cependant qu’il va rediscuter avec la zone de secours pour voir si, compte tenu de la destination du bâtiment qui ne serait ouvert que deux jeudis après-midi par mois, il n’y a pas moyen d’assouplir ces règles.

Mais en attendant, avec la saison froide qui arrive, l’ouverture prévue cet automne est reportée au mieux au printemps prochain.