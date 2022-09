Il est vrai que l’image du club de P4 s’était considérablement détériorée depuis une bagarre en octobre 2021 où plusieurs joueurs étaient impliqués.

Mais ça, c’était avant. Depuis, un nouveau comité a vu le jour et la JS Merdorp veut rebondir en écrivant un nouveau chapitre. "Il y a quelques années, j’étais joueur à Merdorp, explique Sébastien Denil, nouveau trésorier de la JS Merdorp. Et l’année dernière, quand je voyais les matchs sur le terrain, je n’y retrouvais plus la bonne ambiance familiale que j’y avais connue…" Avec comme président Jonathan Marteau, le nouveau comité a à cœur de retrouver cette ambiance bon enfant qui régnait autrefois au sein du club. Et c’est la raison pour laquelle différentes activités sont programmées dans les mois qui viennent. Ça commence dès ce samedi avec une première course de brouettes folkloriques. "On va aménager un parcours sur le terrain, détaille Sébastien Denil. Avec un tracé, des rampes, des obstacles… Le règlement prévoit des équipes de 6 à 10 personnes pour un montant d’inscription de 30 € par équipe."

La compétition débute dès 11 h ce samedi et elle durera 6 heures. Au terme de celle-ci, les trois premières équipes seront récompensées. "Et on décernera aussi un prix de la plus belle brouette, ajoute Sébastien Denil. Car le but est de faire un événement festif, dans une bonne ambiance."

Dans les mois qui viennent, la JS Merdorp compte mettre en place d’autres activités qui permettront aux villageois de venir passer du bon temps tout près du terrain de foot. Une marche Adeps devrait ainsi bientôt être organisée.

0473/21 73 10 ou 0472/03 19 46.