Il n’y aura probablement pas de patinoire de fin d’année à Hannut

C’est que la Ville veut montrer le bon exemple et aussi ne pas grever trop ses dépenses. "Les autres années, le budget pour alimenter la patinoire était de 10000 € mais là, on serait déjà à quatre fois plus, détaille le bourgmestre. On nous dit qu’il y a moyen de prendre des mesures pour limiter la consommation comme, par exemple, en installant une bâche sur la glace pendant la nuit, mais c’est quand même pas mal de manipulations. De même, une patinoire synthétique, ce n’est pas top non plus car les résidus se retrouvent dans les égouts."

Mais même s’il n’y a pas de patinoire, les autorités communales hannutoises comptent bien créer une ambiance festive dans le centre. "On maintient les luges et le manège à l’ancienne. De même, on aura quand même les illuminations dans toute la ville car c’est du LED, qui consomme peu. On va toutefois l’éteindre un peu plus tôt pour la nuit."

Le curling comme alternative crédible?

La Ville est cependant consciente que si elle veut maintenir un centre-ville attractif durant les fêtes, il va falloir trouver une alternative crédible qui attirera les badauds autant que le faisait la patinoire. "Il faut se rendre compte que la patinoire, ça attire quand même 12 000 personnes." La Gestion centre-ville planche donc sur une activité phare qui pourrait remplacer la patinoire. Rien n’est encore décidé mais d’ici 15 jours, l’une des idées lancées devra se concrétiser. Parmi les propositions sur la table, Manu Douette pense à un terrain de roller, un peu à l’américaine. Martine Cornélis, la responsable de la Gestion centre-ville, songe à une activité hivernale qui colle davantage à l’esprit des fêtes de fin d’année. "Par exemple, le curling ou une autre activité canadienne qui ne nécessite pas de glace. On a plein d’idées et on a déjà pris des options pour l’une ou l’autre avant de trancher définitivement dans quelques jours."