Une prime pour un audit logement: 60 ménages vont pouvoir en profiter

Une prime pour 60 logements

Pour ce faire, le collège communal a prévu un budget de 75 000 €, dont 60 000 € sont financés par la Région wallonne. L’audit coûte, lui, entre 1 000 et 1 200 €. "60 logements pourront ainsi être accompagnés pour les deux ans à venir", précise le bourgmestre.

Les citoyens qui obtiendront cette prime auront ensuite l’obligation de réaliser les travaux d’amélioration énergétique chez eux. "Une caution de 200 € sera d’ailleurs demandée afin de les inciter à respecter leurs engagements."

Le collège communal hannutois souhaite aussi mettre l’accent sur les logements des AIS (Agences immobilières sociales). "Ils ne sont pas toujours très intéressés par des travaux d’isolation car ils ont des locataires qui payent les charges. Mais l’objectif est, ici, de toucher un public plus précarisé. Car en isolant les logements, les locataires payeront forcément moins de charges", souligne Manu Douette.

Une info dans le bulletin communal

Dans un premier temps, la Ville de Hannut diffusera l’information via son bulletin communal de novembre afin d’inviter les Hannutois à rentrer leur candidature . "On commencera par fonctionner par ordre d’arrivée." Et si l’action venait à connaître un franc succès, les élus hannutois réfléchiraient à débloquer des fonds supplémentaires pour financer davantage d’audits. "On verra si on peut avoir éventuellement un accompagnement supplémentaire de la Région wallonne. Ou si on financerait cela sur fonds propres."