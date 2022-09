La zone de secours Hesbaye met en vente un camion auto-échelle

Un camion auto-échelle de la zone de secours Hesbaye, immatriculé en 1998, est à vendre depuis ce vendredi. "C’est un ancien véhicule qui a fait son temps et dont on ne fait plus usage", explique l’attaché de presse de la zone, Gautier Viatour. Parmi les critères de cet imposant véhicule, on peut écrire qu’il est de marque Volvo, que son échelle peut monter jusqu’à 30 mètres de haut une fois déployée. L’engin a 104 500 km au compteur et roule au diesel. Il est, évidemment, de couleur rouge. "Il est actuellement entreposé à Hannut."