La bijouterie et l’horlogerie, une histoire de famille vieille de 60 ans à Hannut

Jean Hardenne et Suzanne Davins (décédée en 2019) s’étaient connus sur les bancs de l’école Léon Mignon à Liège.

"La bijouterie et l’horlogerie, c’est une passion familiale née à partir d’une histoire d’amour,rappelle-t-elle.En 1956, ma maman Suzanne Davin, hannutoise, avait obtenu l’autorisation d’entrer à l’école Léon Mignon à Liège, laquelle était alors réservée aux garçons. C’est elle qui a conduit à la mixité. Sur les bancs de l’école, elle y a rencontré mon papa, Jean. Détail piquant: ils étaient nés à douze heures d’intervalle en décembre 1940. Après avoir obtenu leur diplôme avec grande distinction, papa s’est perfectionné auprès d’horlogers liégeois, tandis que maman a ouvert son premier commerce. Elle avait installé un établi dans la salle à manger de ses parents où elle réparait des montres et horloges."

Jean Hardenne et Suzanne Davin se sont d’abord installés dans la rue Zénobe Gramme.

Trois ans plus tard, en 1962, le couple, fraîchement marié, ouvre son commerce au n°4 de la rue Zénobe Gramme, à Hannut. Huit ans plus tard, Jean et Suzanne, en quête d’espace, achètent le bâtiment situé au n°3 de la place Henri Hallet. C’est toujours à cet endroit qu’Anne, qui a rejoint le commerce familial dès 1991 après une formation à Jambes, accueille encore aujourd’hui ses clients.

"Mes parents ont transmis leur passion à leurs trois enfants, puisque mon frère dirige la Bijouterie-Horlogerie Temps & Or à Waremme, tandis que ma sœur est à la tête de l’Opticien ClaireH à Hannut", rappelle la cadette qui, au fil des années, a apporté du renouveau au magasin en développant des collections pour tous les budgets et en suivant les tendances."J’ai 52 ans, mais je serai toujours là pour fêter les 70 ans de l’enseigne", rigole-t-elle. Une enseigne rebaptisée "Anne HD","pour Anne Hardenne-Davin, mais aussi pour Anne Happiness and Desire".