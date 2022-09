«On procède souvent à la réparation des plaines de jeux»

Et l’échevin d’ajouter que les réparations nécessaires sont toujours réalisées et que, dans le cas de la plaine du parc de la Halette,"les assises de la balançoire ont déjà été commandées".

Des projets prévus?

Aucun projet n’est prévu dans les parcs et les plaines de jeux hannutois."Là, on entretient les parcs existants, même si on amène des réflexions sur ce qu’on peut y améliorer, ajoute Niels ‘s Heeren.On a conscience que beaucoup estiment qu’il n’y a pas assez d’espaces verts à Hannut, difficile à créer. C’est pourquoi on plante régulièrement des arbres."