La biométhanisation pour produire du gaz localement

Mais, parallèlement à cette démarche, la Ville planche aussi sur la biométhanisation."On s’est renseigné auprès de la SCRL Biogaz du Haut Geer, explique Manu Douette.Mais là, c’est de la cogénération puisque le gaz produit de l’électricité vendu à l’industrie Hesbaye Frost. Notre démarche serait différente dans la mesure où la biométhanisation servirait à produire du gaz qui serait directement injecté dans le réseau au profit des habitants du centre-ville qui se chauffent au gaz."

Ça, c’est la théorie. Mais on est encore loin de passer à la pratique."On va financer une étude de faisabilité et on pourrait avoir comme partenaires Resa et pourquoi pas aussi la SPI + dans la mesure où cette unité de biométhanisation serait installée dans le zoning."

Pour la biométhanisation, des matières premières sont nécessaires sous forme de résidus végétaux. Les agriculteurs hannutois seraient sollicités en ce sens pour livrer leurs déchets végétaux."On n’est pas loin de Saint-Trond et on pourrait aussi avoir des déchets de fruits,avance Manu Douette.Mais il faudra aussi des cultures de maïs uniquement dédiées à cette production de gaz sans pour autant sacrifier trop de bonnes terres agricoles."