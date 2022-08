Aménager l’accès au Plopsaqua, un véritable casse-tête administratif

Comme Plopsaqua connaît un certain succès, Hannut et Landen souhaitent maintenant en aménager les accès pour limiter l’impact de la circulation sur la RN80. En effet, sans tourne-à-gauche, l’accès est parfois compliqué en venant de Hannut. Et quand il s’agit de quitter le parking pour reprendre vers Landen, là aussi il faut s’armer de patience. D’où l’idée des deux Communes de faire des aménagements."Tout le dossier est prêt,confirme le bourgmestre hannutois, Manu Douette.On va faire deux tourne-à-gauche avec un îlot central et des quais de bus, redessiner les pistes cyclables… Le cahier des charges et lui aussi prêt."

D’une administration à l’autre

Mais autant la collaboration entre les deux régions a été efficace lors de la construction du parc aquatique, autant ici, elle est compliquée. Car si le site Plopsaqua est situé en Wallonie, l’entrée du complexe, au niveau de la nationale, est située en Flandre alors que la sortie est en Wallonie."La zone où on veut faire les aménagements routiers est donc à cheval sur les deux régions,explique le bourgmestre hannutois. Même si on finance nous-mêmes ces aménagements, on doit tenir compte des remarques urbanistiques et règlements des deux régions. Et, parfois, ces règlements ne sont pas toujours compatibles."Ainsi, par exemple, la largeur des pistes cyclables est de 1,5 m en Wallonie et de 2 m en Flandre. Le dossier passe donc d’une administration à l’autre où les remarques émises doivent ensuite être soumises à l’autre administration régionale."Dernièrement, on a enfin eu l’accord de l’AWV(l’équivalent flamand du SPW), détaille Manu Douette.Là on va maintenant renvoyer tout le dossier à l’administration wallonne en espérant qu’on aura enfin le feu vert."

Les deux Communes financent ces aménagements (Plopsaqua s’est chargé des plans). Mais, au fil des mois d’attente, le budget a été revu à la hausse."Au départ, on parlait juste de marquages routiers. On était aux environs de 60000 à 80000€,souligne Manu Douette.Puis, avec les aménagements plus conséquents, on est passé à 120000 €. Mais aujourd’hui, ce sera davantage étant donné l’augmentation du coût des matières premières."Bref, de part et d’autre de la frontière linguistique, on espère que le dossier se concrétisera bientôt.