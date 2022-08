Envie d’une ou plusieurs poules pondeuses? Un fermier, installé à Thisnes (Hannut), propose ses 80 000 poules à l’adoption avant qu’elles ne soient conduites à l’abattoir. L’idée? Leur éviter la mort en leur proposant une fin de vie en plein air, heureuse avec abri sécurisé. Tout en sachant que ces poules peuvent encore pondre, et pour plusieurs années.

Dominique et Bernard Bessmans, qui habitent à un kilomètre à peine de l’élevage, en ont adopté cinq il y a quelques années."Oui, elles étaient très moches, sans plumes, lorsqu’elles sont arrivées, explique la Hannutoise.Après un mois, elles avaient retrouvé leurs plumes. Ce sont de belles poules aujourd’hui. Et j’ai cinq œufs chaque jour."L’espérance de vie des poules de batterie réformées?"Entre quatre et six ans."Les adopter est simple même si"la première semaine, elles boudent un peu. Mais c’est gai parce que lorsqu’elles voient le soleil, elles se couchent au sol et bronzent."

Envie d’adopter une ou plusieurs poules avant qu’elles ne prennent le chemin de l’abattoir dès la mi-septembre? On peut aller en chercher chez le fermier Norbert Vromant, rue de Wavre 77 à Thisnes, ces vendredi de 18 à 20 h et samedi de 14 à 18 h. Ou bien chez Dominique et Bernard (0470/83 66 16) qui les prendront par lot de 20 afin de les vendre. À quel prix? Les poules coûtent 3,50 € pièce si on en prend au moins dix; 4 € si on en prend moins.