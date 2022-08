Sauf que pour certains, ces périodes de vacances rallongées sont autant de casse-tête à essayer de régler. C’est le cas de cette famille de deux fillettes, qui suivent les cours de primaire."Nous habitons à Hannut, explique la maman.Et nos filles sont scolarisées en Flandre, à Walshoutem."Les parents voulaient que leurs enfants soient parfaites bilingues mais non pas en les inscrivant dans une école francophone pratiquant l’immersion. "On a opté pour le système de submersion totale en flamand. Et puis, on a la chance d’habiter dans une commune limitrophe de la Flandre."Walshoutem n’est qu’à quelques kilomètres de Hannut. La Hannutoise conduit ses enfants à l’école avant de prendre la route de son travail, à Waremme.

Le nouveau calendrier scolaire? "Ça va poser problème à Pâques."Simplement parce qu’aux congés d’automne et de printemps, les fillettes seront en congé en même temps que leurs copines de ce côté-ci de la frontière linguistique. Juste que les copines wallonnes auront une semaine en plus de congé. Pas de souci, donc, pour trouver aux deux fillettes un stage dans la région hannutoise ou waremmienne, ce que les parents font habituellement lorsqu’ils ne savent pas eux aussi prendre des congés. Sauf qu’à Pâques, il y a un décalage entre les vacances en Wallonie et en Flandre. En Flandre, les congés, ce sont les deux premières semaines d’avril. En Wallonie, les deux premières de mai. Et "je ne sais prendre qu’une semaine de congé". L’autre semaine, la maman ne trouvera donc pas de stage à Hannut ou même à Waremme."Je vais devoir pousser plus loin. Leur trouver un stage en Flandre."Et les confier à leurs grands-parents?"C’est clair qu’on peut compter sur eux, mais tout le monde n’a pas cette chance."

Non, la modification du calendrier scolaire n’a pas poussé les parents à rapatrier leurs filles dans une école de ce côté-ci de la frontière linguistique. "Elles sont dans une chouette école, on n’a pas pensé un seul instant à les changer."N’empêche, les parents des deux fillettes espèrent que la Flandre suivra le rythme scolaire de la Wallonie dès l’an prochain…