Le hockey se jouera désormais dans un nouvel bel écrin vert à Hannut (photos)

"Nous avons 330 membres pour 26 équipes, explique le président.Ce qui n’est pas mal du tout pour un club ressuscité en 2016. L’ancien terrain en gazon, sur lequel nous avons joué jusqu’à la fin des années 90’ se trouvait entre le club de football et celui de tennis. L’emplacement historique, trop exigu, ne permettait pas le développement d’un projet de hockey ambitieux sans risquer d’entraver le développement des clubs de football et de tennis. Il était donc nécessaire de s’établir sur de nouveaux espaces pour optimiser un déploiement à long terme, garantir une meilleure accessibilité et une visibilité accrue tout en préservant les riverains d’éventuelles nuisances. Ces nouvelles structures s’avèrent un excellent investissement car nous compterons bientôt de nouveaux affiliés."

Le hockey est le premier sport collectif dans lequel la Belgique a remporté la médaille d’or aux derniers Jeux olympiques et est devenue championne du monde. Ces prouesses ont éveillé l’intérêt de nombreux jeunes pour cette discipline qui enregistre un nombre impressionnant de nouveaux adhérents. Hannut peut être fière de pouvoir répondre à cet engouement grâce à ces installations flambant neuves qui permettent notamment de démocratiser et de populariser ce sport. En effet, il n’est désormais plus nécessaire de courir à Uccle pour bénéficier d’un tel outil qui offre une visibilité exceptionnelle.

Seul étonnement, le parking qui est loin d’être à l’image du complexe pimpant."Mais là, c’est juste une question de temps car un deuxième terrain devrait être construit dans les deux ou trois prochaines années, explique Olivier Leclercq, échevin.Un travail est en cours entre les présidents de clubs sportifs pour tâcher de s’aider mutuellement."

Un beau projet en perspective…