Le tarif des repas des écoliers hannutois est revu à la hausse

Pour autant, le CPAS aurait dû, lui aussi, augmenter ses prix s’il avait pu prendre en charge les repas cette année."Cela fait maintenant trois ou quatre ans qu’on n’a plus augmenté les tarifs. On avait donc prévu de le faire cette année ou l’année prochaine", précise Manu Douette, le bourgmestre.

«On ne peut pas vendre à perte»

" N’aurait-on pas pu attendre le mois de janvier avant de revoir ces tarifs à la hausse car cela fait beaucoup d’augmentations en même temps pour les familles?", s’est demandé la conseillère PS, Carine Renson, lors du conseil communal de jeudi soir."On ne peut pas vendre à perte", a répondu le bourgmestre."Les denrées alimentaires ont augmenté de 18 à 26%. On aurait donc dû passer à ce nouveau tarif également", ajoute Pol Oter, le président du CPAS.

Les repas scolaires seront préparés par cette société extérieure durant six mois"qui sont prolongeables", précise Manu Douette. Le CPAS reprendra la main dès que possible."On espère que la cuisine sera opérationnelle le plus rapidement possible."