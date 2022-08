Le bâtiment de la Croix-Rouge en sursis

La Ville de Hannut doit relancer le marché pour la construction du nouveau bâtiment qui doit accueillir les locaux de la Croix-Rouge mais aussi quatre logements de transit. « Les offres reçues étaient bien plus importantes que ce qu’on pensait. On a donc dû se rendre à l’évidence que c’était surdimensionné par rapport à ce qu’on voulait. On ne peut pas continuer avec un projet qui atteindrait les deux millions d’euros », souligne l’échevin Martin Jamar.