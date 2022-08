Hannut : 2,2 millions dégagés pour lutter contre les inondations

Augmenter la capacité des égouts

La Ville a donc décidé de modifier son Plan d’Investissement Communal 2022-2024 pour y intégrer des travaux qui répondent à cet objectif."Nous avions un ordre de priorité dans les chantiers prévus. On a donc décidé de retirer les moins prioritaires", explique l’échevin Niels’s Heeren. En tout, un budget de 2200000€ a été dégagé dont 1800000€ sont financés par la SPGE (Société Publique de la Gestion de l’Eau)."Et 380000€ sont pris en charge par la Ville de Hannut et la Région wallonne." Un montant conséquent affecté à des aménagements qui seront réalisés dans les villages de Thisnes et Crehen."Nous avions mandaté l’AIDE il y a deux ans pour vérifier tous les égouts dans ces deux villages et ils ont pu identifier ceux qui posaient problème, précise le bourgmestre,L’objectif de ces travaux est d’augmenter la capacité des égouts afin qu’ils puissent assimiler les eaux de ruissellement. Des systèmes de déviation seront aussi mis en place afin de détourner les eaux si les égouts arrivent à saturation. Elles seront alors déviées dans des fossés à ciel ouvert."Des zones d’immersion temporaires seront également créées.

«Un travail titanesque»

Les autres villages hannutois, eux, ne sont pas, pour autant, oubliés."Il faudra faire le même travail et faire le tour de l’ensemble des villages de l’entité. C’est un travail titanesque", souligne Manu Douette.

Les travaux d’aménagement pour la lutte contre les inondations à Thisnes et à Crehen devraient, eux, commencer en 2024, selon l’échevin.