Une nouvelle direction pour retrouver la sérénité au collège Sainte-Croix

Avec la nouvelle année scolaire qui débute, c’est donc une nouvelle équipe de direction qui est mise en place. Elle se compose de Pascal Fouarge (directeur) et d’Anne-France Colson (sous-directrice).

Pascal Fouarge, il y a deux ans quand Patrick Carlier a pris sa retraite, vous n’aviez pas postulé comme directeur à l’époque. Pourquoi l’avoir fait maintenant?

Je l’ai fait par rapport à une situation qui était compliquée au sein de l’établissement. J’ai voulu apporter ma pierre à l’édifice pour apaiser les tensions. Il faut savoir que durant le conflit qui a opposé l’ancien directeur au pouvoir organisateur, étant représentant au conseil d’entreprise, j’ai un peu, involontairement, joué le rôle de médiateur. Je veux rendre service.

Concrètement, que comptez-vous mettre en place pour que le collège retrouve la sérénité?

Dans la lettre de missions que nous avons, le PO nous demande d’accroître la communication avec le lycée. Et c’est vrai qu’il y a des liens qui au fil du temps s’étaient perdus. Maintenant, il y a aussi une nouvelle directrice au lycée, Christine La Mattina, et on échange déjà beaucoup à ce sujet. Le fait que j’ai aussi enseigné au lycée facilite les échanges.

Vous étiez professeur de mathématique durant une trentaine d’années. Maintenant, vous devenez le supérieur de vos anciens collègues. Ce n’est pas compliqué?

J’espère conserver un certain côté paternel pour faire progresser tout le monde et je m’engage aussi à travailler en toute transparence. Je pense qu’il faut réinstaurer le respect entre tout le monde. Avec les professeurs, les élèves, les parents, le personnel ouvrier… Je veux redonner le goût d’enseigner aux enseignants et le goût d’apprendre aux élèves.

Devenir directeur d’une grosse école, c’est aussi faire face à une lourde tâche administrative. Cela ne vous fait pas peur?

J’ai la chance d’être bien secondé par Anne-France Colson et aussi par le secrétariat de direction et le secrétariat des élèves qui sont très efficaces. Maintenant, c’est vrai que le travail de directeur, on ne le connaît vraiment que lorsqu’on est dans la fonction.

Quels sont les défis, pour vous, de cette année scolaire à venir?

On doit finaliser le plan de pilotage. Ce qui est compliqué, c’est que, comme d’autres écoles, on doit faire face aussi à une pénurie de professeurs de néerlandais, pour l’immersion. On a un peu de mal à recruter des profs de géographie et d’histoire en néerlandais. Cela tient au changement des rythmes scolaires car les enseignants néerlandophones ont préféré revenir dans leur région d’origine pour ne pas être en décalage avec les congés de leurs propres enfants. Mais bon, on a des pistes pour recruter des professeurs et avec le climat plus serein qu’on va créer ici à Hannut, ils ne voudront plus partir. On doit aussi poursuivre le rattrapage.