La Solive racontée et préservée

À Hannut, et plus précisément à Moxhe, la Solive représente un site de grand intérêt biologique. Une appellation qui n’est pas anodine et qui tient à cœur au service environnement."L’idée, c’est de faire découvrir ce lieux aux habitants et de leur apprendre à protéger cet environnement,décrit Amélie Dabompré, écoconseillère à la Ville de Hannut.Pour cette raison, nous avons créé une convention avec les Cercles des naturalistes de Belgique (CNB) et nous organisons régulièrement des balades sur nos sites."