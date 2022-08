Un garage détruit par les flammes à Hannut

Ils auront peu dormi, cette nuit, les pompiers de Hesbaye. Appelés à 22 h 15 pour un incendie de garage s’étant déclaré dans l’impasse au Bois, à Hannut, ceux-ci n’ont eu raison des flammes que près de quatre heures plus tard, vers 1 h 30. Le garage a d’ailleurs été totalement détruit. C’est dire si le feu était vivace mais heureusement,"il ne s’agit ici que d’un garage-remise non occupé. Il n’était pas non plus mitoyen à d’autres bâtiments", nous informe la zone de secours. Seul un sapin se trouvant à proximité a commencé à brûler mais le feu ne s’est pas propagé davantage.