La rue Louis Snyers en chantier jusqu’à l’hiver prochain (Hannut)

Dès cette semaine et pendant une période de 70 jours ouvrables (soit grosso modo jusqu’à l’hiver prochain), se tient un chantier de grosse réfection. "C’est une concrétisation de notre PIC (NDLR: Plan d’investissement communal)2019-2021, confirme l’échevin des Travaux, Niels’s Heeren.On refait tout en profondeur: l’égouttage, les fondations de la voirie, son revêtement et les trottoirs.

Un égout des années 30

À terme, la physionomie de la rue va changer. Elle sera toujours à sens unique mais on ne s’y stationnera plus uniquement d’un seul côté."On va créer des places de stationnement en alternance avec aussi des îlots de verdure, de manière à ce qu’on y roule moins vite et pour aussi rendre cette rue plus agréable", explique l’échevin.

Dans le sous-sol, le nouvel égout sera mis à un gabarit plus grand,"car c’est souvent, on a là des remontées d’eau lors d’inondations,poursuit Niels’s Heeren.Il faut savoir que c’est dans cette rue qu’a été construit le premier lotissement de Hannut dans les années 30. L’égout date de cette période!".

C’est l’entreprise Loiseau qui se charge de ce chantier dont le coût est approximativement de 750 000 € répartis entre la Région, la Commune et l’AIDE.