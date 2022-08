En réalité, il s’agit plutôt d’une mue pour un ensemble de bâtiments déjà existant. Il y a un peu plus d’un an, Jardi-Style, la jardinerie bien connue, cessait ses activités après près de 40 ans sur place. Quentin Sténuit, le fils des anciens exploitants, utilise dorénavant les bâtiments pour son service de traiteur Red Dingue.

"La demande de permis est déposée mais cela ne veut pas dire qu’on commencera les travaux tout de suite,confirme Quentin Sténuit.L’idée, c’est de réhabiliter le corps de logis en salle de réception qui pourrait accueillir jusqu’à 120 personnes assises. En tant que traiteur, avec mon équipe, j’organise souvent des réceptions à gauche et à droite mais on s’est rendu compte que ce serait bien d’avoir aussi notre propre salle de réception. C’est parfois plus simple d’être à domicile."

En ce qui concerne les gabarits, le futur espace sera à peine plus grand que l’ancien magasin (88 m2au lieu de 75) mais comprendra aussi des sanitaires et un sas d’entrée. Une sonorisation est prévue mais un dispositif limitera les émissions sonores à un maximum de 90 dB.

En plus du parking déjà existant, deux autres seront aménagés sur le site de l’ancienne pépinière. Cela permettra de garer jusqu’à 147 voitures à l’intérieur du site.

Le dossier peut être consulté au service Urbanisme de la Ville de Hannut, sur rendez-vous. 019/51 93 92.