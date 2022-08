Le comité abaronnais a relancé sa fête ce week-end

Cette année, la fête a renoué avec un programme plus traditionnel. Le barbecue sous chapiteau de samedi a attiré plus de 220 convives. Pour l’occasion, les membres du comité avaient inauguré leur nouveaux T-shirt."Ils nous ont été offerts par notre sponsor Matériaux Adam,précise Dominique Mazy.C’est un plus. Pour des questions pratiques, nous sommes aussi reconnaissables."Et avec Jean-Paul Miévis, elle souligne:"Nous avons un beau comité avec 25 membres actifs. Des jeunes habitants nous rejoignent. Il y a un beau mélange dans nos membres qui se complètent bien. Et sur le week-end, nous pouvons compter sur une trentaine de bénévoles."

Avant, les festivités s’appelaient la Fête du 15 août."Maintenant, nous l’organisons le week-end qui précède le 15 août."

Mais une tradition demeure. Après le barbecue du samedi soir, l’orchestre "Les Altesses" anime le bal de la soirée."Ce sont des fidèles de notre fête,poursuivent Jean-Paul Miévis et Dominique Mazy.Tout le monde apprécie cette ambiance de bal et les musiciens et leur chanteuse ont un programme varié pour faire plaisir à toutes les générations."

Le dimanche laissait place à la cinquième brocante dans le village, initiée par deux jeunes dames, Stéphanie et Clothilde.

Les bénéfices de la fête sont destinés aux Saint-Nicolas et chasse aux œufs des enfants et des activités pour les aînés.