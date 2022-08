La vieille canalisation d’eau sera-t-elle remplacée?

"On ne peut émettre que des hypothèses,avance Benoît Moulin, porte-parole de la Société wallonne des eaux.C’est une conduite très ancienne et peut-être qu’elle était déjà fragilisée. Il faut voir si la fuite ne s’est pas formée à cause d’une surpression étant donné que, vu la canicule, la demande en eau était plus importante. Il est aussi possible que la chaleur entraîne des mouvements en sous-sol."La conduite vétuste sera-t-elle remplacée? La SWDE ne peut pas encore le dire."Cela dépend de la fréquence des incidents. S’ils se multiplient, oui",ajoute Benoît Moulin.

La Ville de Hannut espère que cela n’arrivera plus, que la SWDE prendra des mesures en ce sens. "On va mandater un expert parce que sous les fondations d’une maison, le sol est arasé", note le bourgmestre Manu Douette. Il n’y aurait cependant aucun risque d’effondrement.