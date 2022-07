Ivre, le policier hannutois commet un accident de la route puis se rebelle

Le 20 janvier 2021, vers 19h, une patrouille de la zone de police Hesbaye-Ouest a été appelée pour constater un accident de la route impliquant un seul véhicule rue de la Justice à Hannut. Les inspecteurs ont été confrontés à un de leurs collègues qui travaille dans une zone de la région bruxelloise. Ce dernier était manifestement en état d’intoxication alcoolique. Il ne s’est pas montré coopérant. Le suspect n’obtempérait pas aux injonctions de se calmer et il se montrait agressif. Il aurait souhaité que ses collègues se montrent compréhensifs envers lui. Il a même tenté de quitter le contrôle. Les policiers ont été obligés de le menotter et de l’emmener au poste de police. Le policier s’est débattu, a tenté de donner des coups de pied à ses collègues et s’est montré infernal pendant tout le trajet. Il ne s’est pas calmé une fois arrivé au commissariat. Au moment de sa fouille, il s’est percuté volontairement la tête contre le mur.

Compte tenu de son état, il a été décidé de faire appel à une ambulance. Il ne s’est calmé qu’après avoir parlé avec les ambulanciers. Le 20 avril dernier, le policier a été entendu. Il a expliqué qu’il n’avait aucun souvenir des faits. Il s’était rendu chez un ami et il avait consommé de l’alcool. Il aurait refusé que son ami le ramène chez lui. Ce qui l’a surpris puisqu’il avait un matelas léger dans sa voiture pour dormir sur place ou même dans sa voiture lorsqu’il avait bu. Il a exprimé ses plus profonds regrets face à son comportement.

Lors de l’audience devant le tribunal, il a expliqué qu’il ne se souvenait pas du tout des faits. Il avait repris conscience dans sa cellule. Il était sous l’influence de l’alcool, même si selon lui, il n’avait pas beaucoup bu.

D’après ses dires, le problème venait du fait qu’il n’avait pas beaucoup mangé pendant la journée. Il n’avait jamais eu un tel trou de mémoire de sa vie. Il vit une situation familiale compliquée suite à sa séparation et par rapport à la garde de ses enfants. Il a entamé un suivi au sein de sa zone de police et auprès d’un psychiatre à titre privé.

À la suite de l’accident, il a fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Son arme de service lui a été retirée pendant un certain temps. Il a réitéré ses excuses vis-à-vis de ses collègues.

Le tribunal a tenu compte de la gravité des faits, du trouble à l’ordre public, de la nécessité de faire respecter les règles sociales, l’ordre public, la sévérité et plus particulièrement la nécessité de rappeler au prévenu le respect dû aux forces de l’ordre. La juge a aussi souligné la profession du prévenu " qui rend inacceptable les faits commis".Le tribunal a aussi souligné les regrets de l’intéressé et ses deux antécédents de roulage.