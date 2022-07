Le GAL relance son pack Hesb’haie

Le GAL Jesuishesbignon.be (Groupe d’action locale) relance, pour la troisième année consécutive, son pack Hesb’haie. En 2020 et 2021, celui-ci avait rencontré un franc succès puisqu’environ 750 packs ont été commandés par édition."Cela représente 7 à 8 kilomètres de haies au total", explique Fabienne Nyssen, la coordinatrice du GAL. Le pack comprend, en effet, des plants d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux destinés à créer une haie ou des petits buissons."L’objectif est de remettre de la biodiversité et des essences locales dans les jardins. D’autant que la Hesbaye n’est pas vraiment un hotspot de la biodiversité. L’idée est donc de pouvoir recréer un maillage vert au sein notamment des jardins privés."Chaque pack comprend 20 plants permettant de créer 5 à 10 mètres de haie."Ce sont des essences qui ont été choisies car elles sont faciles à entretenir. Ce sont aussi des espèces qui ont des floraisons décalées sur l’année afin que la source pour les pollinisateurs soit étalée dans le temps."Un autre pack "Petits-fruits" est aussi proposé, comprenant dix plants. Le prix des packs est fixé à 13€."On a dû augmenter un peu le montant par rapport à l’année passée vu l’augmentation du prix des plants. Mais cela reste tout de même intéressant." Les packs peuvent être commandés via le site www.jesuishesbignon.be jusqu’en septembre.