Quinze heures pour découvrir les jeux de société

Un monde ludique pour tous les profils

"Tous les profils de joueurs sont là, explique Amélie Hella. Des jeunes qui découvrent autre chose que le Cluedo, des retraités venus pour apprendre et des joueurs habitués aux jeux de plateau qui durent 4heures." L’organisatrice poursuit: "C’est chouette de voir le monde ludique s’ouvrir à tous."

En effet, les groupes sont hétérogènes et les participants viennent parfois des provinces voisines. Des enfants ont choisi de s’affronter avec un jeu de cartes, d’autres se sont investis dans des jeux plus complexes où le nombre de pions se multiplie et où les plateaux sont de véritables œuvres graphiques.

Des jeux, il y en avait donc pour tous les goûts. "Les joueurs viennent avec des jeux qui leur appartiennent et les mettent à disposition des autres participants, détaille Amélie Hella. Certains viennent aussi les mains vides pour découvrir."

Une fois que les équipes se sont formées autour d’un jeu, l’explication des règles reste la première étape avant de plonger dans les méandres des aventures ludiques.

L’opportunité de faire des connaissances en jouant

Pour certains, ces 15heures de jeux de société ne sont pas seulement l’occasion de jouer mais aussi de faire des rencontres. C’est un moyen d’outrepasser ainsi plus facilement sa timidité. Le jeu est un véritable moyen de connexion. "Des liens se tissent, ajoute Amélie Hella. Des personnes apprennent à se connaître et s’invitent parfois par la suite les uns chez les autres." L’ambiance de franche camaraderie qui régnait ce samedi à la salle du Foyer Saint-François est en tout cas la preuve que "ludique" rime avec "convivialité".