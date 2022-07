«Quand on aime jouer, 15heures, ça passe vite»

« Je suis là depuis 9 h du matin et je compte rester jusqu’au bout. Quand on aime jouer, 15 heures, ça passe vite. J’aime plutôt les gros jeux et, ici, on peut trouver des gens que ça intéresse aussi. On commence par découvrir un jeu, puis deux jeux et puis on entre dans l’ambiance et c’est parti. »