Nouveau lieu, à Hannut, pour accueillir la nouvelle campagne de vaccination

Vingt-et-un centres de vaccination seront rouverts. Et sur l’arrondissement de Huy-Waremme? Il y en aura deux; un à Hannut et un à Huy, mais pas de centre de vaccination sur Waremme pour cette nouvelle vague de vaccination. À Hannut, on se prépare déjà même s’il reste encore beaucoup de questions sans réponses. "La date d’ouverture du centre? Non, on ne la connaît pas précisément , explique Manu Douette, bourgmestre hannutois. On parle d’une ouverture entre la mi-septembre et le début octobre. Notre centre a effectivement été retenu. Il devrait rester ouvert de deux à trois mois." Jusqu’à la fin de l’année ou quasi, donc.

Seule modification, et de taille: le centre de vaccination hannutois ne prendra plus ses quartiers à l’ancienne piscine communale. "On l’avait d’abord installé au Marché couvert pour la première campagne de vaccination, car il y avait de la place." Puis, le centre de vaccination a migré vers l’ancienne piscine. "Mais on y fait des travaux car on y développe un projet culturel , explique Manu Douette. Et il n’est pas possible de faire les deux en parallèle."

Alors? Hannut a choisi d’installer son centre de vaccination à la Maison provinciale, au château Grégoire. "Une partie du château est accessible aux personnes à mobilité réduite." Les médecins sont allés voir sur place. À eux de décider, en fonction des bénévoles qui s’engageront à les aider, le nombre de jours d’ouverture ainsi que les heures. Tout est encore à finaliser.