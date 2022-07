«Les jeux où on peut dire plein de bêtises et rire»

« Nous aimons jouer de temps en temps. Souvent, après un repas, on lance un jeu. Nous préférons les jeux d’apéro, ceux où on peut dire plein de bêtises et où on peut rire, pas les jeux de plateaux compliqués. Nous avons eu connaissance de l’événement par hasard. C’était l’occasion de découvrir des jeux qu’on ne connaissait pas. »