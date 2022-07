Amateur de jeux? Voici les 15 heures de jeux non-stop ce samedi à Hannut

Amélie Hella a toujours aimé les jeux de société. "Depuis que je suis enfant, j’y joue , explique-t-elle. J’aime bien ça." Une passion qui s’est développée avec le Covid et ses longs mois de confinement. "Il fallait s’occuper tous les jours… J’ai réinvesti dans des jeux et j’y ai joué avec ma famille, avec des amis. J’ai aussi cherché des endroits où on pouvait jouer à des jeux contemporains. Pas le Cluedo ou le Monopoly." Et elle est tombée sur un magasin de jeux sur Namur qui organisait des rendez-vous hebdomadaires.Elle a aimé çà. À un point tel qu’elle s’est créé une ludothèque. Environ 150 jeux… qu’elle voulait partager, avec lesquels elle voulait organiser des rencontres.

Et la jeune femme a ainsi lancé des soirées jeux dès décembre dernier. Une soirée mensuelle en test d’abord, pour voir si cela allait prendre. "Dès avril, j’ai commencé à imaginer un événement durant l’été car les soirées mensuelles ne sont pas mises sur pied en juillet et août. Une journée ciblée en me disant que si ça prend, tant mieux.Sinon, ce n’était pas grave." D’où l’idée de ces 15 heures de jeux non-stop de ce samedi. "C’est là aussi un test, un lancement. Et si cela marche, je le proposerai à nouveau l’an prochain."

Les jeux qu’elle proposera ce samedi? Des jeux contemporains avec lesquels elle espère attirer les curieux, les passionnés comme elle aussi. L’idée? Prendre du plaisir. "En fait, on se prend au jeu, c’est vraiment un univers particulier." Aux réunions mensuelles, la Hannutoise attire entre 20 et 25personnes. Ce samedi, elle croise les doigts pour toucher plus de joueurs. "Mon jeu préféré? Ark Nova, un jeu très stratégique où il faut construire un zoo." Sur qu’elle le fera découvrir ce samedi.

L’Inter Lude, ce samedi de 9h à Minuit, à la salle du Foyer Saint-Christophe, à Hannut.