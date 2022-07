De la pétanque à quatre boules hors du commun lors du tournoi du Carreau

Le club, affilié à la Fédération, compte 140 membres en ses rangs, de tous les âges et de tous les niveaux. Et ils n’ont pas à rougir de leur palmarès. Dans l’équipe femme, on retrouve Marie-Gaëlle Hambursin, championne de Belgique en doublette en 2019. Jordan Christians et Gino Colinet sont tous deux classés dans l’équipe nationale. "Je joue depuis que j’ai 8 ans" , note Jordan, lequel a d’ailleurs décroché la première place du tournoi samedi, côté hommes. En 2017, il terminait 8edu championnat du monde au Cambodge. "La pétanque, c’est beaucoup de concentration, il n’y a pas vraiment de tactique" , poursuit-il.

Un tournoi rondement mené. Palmiro, assis au bord du terrain, observe les jeux. À 87 ans, il joue lui aussi dans la catégorie "Vétérans". "Aujourd’hui j’ai vu des beaux matchs, avec de très bons joueurs. On a les yeux partout, on analyse ceux qui savent tirer ou pointer le mieux" , partage-t-il. À la buvette ensuite, ou dehors au soleil puisque le temps le permettait samedi, les amateurs refont le match. "Tout me plaît dans la pétanque, l’ambiance, la camaraderie, les jeux. C’est un beau petit sport que tout le monde devrait faire. Déjà, ça ne coûte pas cher. Des boules, on peut les garder 20ans si on veut. Et puis c’est convivial" , reconnaît-il.

L’événement semble avoir fonctionné à merveille, selon le président, Pierre Humblet. "On le refera sans doute l’année prochaine" , lance-t-il. Le 20 juillet prochain, un tournoi de doublette nocturne est annoncé au Carreau Hannutois. Les inscriptions seront ouvertes à partir de 19h sur place. De quoi, peut-être, susciter de nouvelles passions.

www.lecarreauhannutois.wordpress.com