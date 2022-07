Un nouveau hall omnisports partagé entre les écoles et les clubs sportifs

Hannut vient de décrocher un subside de la part de la Région wallonne en vue d’édifier un futur hall omnisports, rue d’Avernas. Tiens, mais pourtant, Hannut est déjà dotée d’un hall des sports qui a d’ailleurs été agrandi il y a quelques années… Effectivement, mais il s’agit ici de répondre aux besoins d’une population croissante.Or, l’offre en infrastructures sportives n’est plus en adéquation avec les nombreuses demandes des clubs et des écoles. "Le subside obtenu de 2205000 € fait suite à un appel à projets lancé en avril, explique l’échevin des Sports, Martin Jamar. Il s’agit ici d’une infrastructure partagée entre les pouvoirs locaux, les écoles de l’entité et les clubs sportifs.Mais on est encore qu’au tout début de ce projet qui ne devrait pas voir le jour avant au mieux 2026."