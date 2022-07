Des nouveaux directeurs aux collège de Hannut pour apaiser les tensions

Nouvelles équipes

Pour ce qui est du collège, le nouveau directeur est Pascal Fouarge. "Il y a été professeur de mathématiques durant de longues années" , note Benoit Dubois, administrateur du sein du PO. Alors qu’il est déjà à l’ouvrage pour préparer la rentrée 2022-2023, à partir du 22 août, il sera secondé par une directrice adjointe en la personne d’Anne-France Colson, venue du centre scolaire Saint-Benoît et Saint – Servais (Liège). Changement aussi au lycée (1reet 2esecondaires) puisque Jean-Michel Dejonghe et Nathalie Rompen ont fait part de leur souhait de quitter la direction. "C’est Christine La Mattina qui devient directrice, affirme Benoît Dubois. Elle a aussi plusieurs années d’expérience à la direction d’écoles secondaires" , notamment au collège Saint-Hadelin (Visé). Mais étant donné que la limite de 540 élèves n’a pas été atteinte pendant deux années, le poste de sous-direction est supprimé.

Enfin, il y a aussi du changement à la direction de l’école maternelle. "Lionel Ory remplace Madame Poncin qui est en congé de maladie", ajoute Benoît Dubois.

Vu de l’extérieur, ces multiples changements donnent l’impression d’instabilité. "Ce sont toutes des circonstances différentes qui arrivent en même temps, affirme Benoît Dubois. Il y a notamment des raisons familiales, un départ de fin de stage…" Le représentant du PO reconnaît cependant que cela a provoqué beaucoup de sensibilité au sein du personnel. "À la base des choses, il y a eu un changement de management qui a créé beaucoup d’espoirs mais aussi pas mal de tensions.La coordination prévue entre nos cinq écoles n’a pas su se mettre en place et c’est ce qu’on veut vraiment faire." Pour y parvenir, les équipes de direction et administrateurs se sont réunis la semaine dernière pour fixer les objectifs communs et particuliers pour l’an prochain. "Et des réunions avec les membres du personnel sont déjà fixées à la rentrée pour faire le point sur ces objectifs" , conclut Benoît Dubois.