Dimitri Lorent de Hannut va réaliser un trail de 125km en hommage à son ami Laurent

Les deux amis partageaient la même passion pour le trek mais aussi pour le trail. Ils s’entraînaient d’ailleurs régulièrement ensemble. "Depuis 20ans que je le connaissais, on allait un peu partout pour s’entraîner. Le parcours que je vais réaliser passe d’ailleurs par des lieux symboliques pour nous, pour lui (NDLR: lire ci-dessous) ." Et c’est la première fois que ce dernier va réaliser un trail de plus de 100km.

Tout qui veut peut se joindre à l’action

Une dizaine de personnes s’est déjà manifestée pour accompagner en partie le Hannutois dans son périple. "Pour participer, on peut me contacter via la page Facebook que j’ai créée pour l’occasion, “Run for Laurent” ou par téléphone. Toutes les aides sont les bienvenues. Le magasin Run Attitude, à Gembloux, où s’équipait Laurent, a tenu à mettre des t-shirts, de la nourriture et des boissons à disposition pour le trail." Dimitri communiquera ces prochains jours sur l’évolution de l’organisation de la course et samedi prochain, le grand jour, il partagera des vidéos tous les 5 à 10km. On pourra donc le suivre presque en direct.

Pour participer, il suffit de prendre contact avec Dimitri au 0474/769771 ou via la page Facebook «Run for Laurent». Tous les dons de parrainage peuvent être envoyés sur le compte: BE61755562741917.