L'extension de l'école de Thisnes inaugurée à Hannut

Comme à Merdorp, l’école communale de Thisnes travaille en immersion dès la 3ematernelle. "Le nouveau bâtiment accueillera, dès le mois de septembre, les élèves de la 1reà la 4eprimaire , dit la directrice, Janique Metzmacher. Et comme auparavant, les élèves changeront de classe pour passer des cours en français à ceux dispensés en Néerlandais."

Ce nouveau bâtiment est considéré comme "une belle réussite" par la Ville de Hannut, et "bien nécessaire" , comme l’exprime le bourgmestre, Manu Douette. "Une partie des élèves était installée dans des containers qui devenaient vétustes. Nous voulions aussi créer plus d’espaces verts autour de l’école. Nous avons ainsi acheté les deux terrains voisins sur fond propre pour un montant de 200000€. Nous avons de plus un bel espace qui pourrait aussi accueillir une autre extension. Nous avons également créé un parking pour les enseignants afin de libérer le stationnement sur la voirie. "

Pour construire l’extension de l’école, Hannut a bénéficié d’un subside PPT (Plan prioritaire travaux) de la Fédération Wallonie Bruxelles. "Le projet du bâtiment s’élève à 900000€. Nous avons reçu un subside de 780000€. "

Le nouveau bâtiment est équipé d’internet et de tableaux interactifs. Il sera chauffé par une pompe à chaleur et est déjà doté de panneaux photovoltaïques, eux, subsidiés dans le cadre d’un appel à projets Ureba. "C’est depuis 2014 que nous investissons dans des aménagements et constructions pour nos six écoles" , rappelle le mayeur.