Le hall indoor d’athlétisme enfin inauguré à Hannut: il accueille 2000 utilisateurs par an

C’est en 2011 que le projet a été initié. "Plusieurs éléments simultanés ont été à la base de la genèse du projet. D’abord, la volonté de la Région wallonne de soutenir l’athlétisme wallon via un taux de subsides de 85%. Il y a également eu le renouvellement du conseil d’administration du FC Hannut Athlétisme avec une nouvelle dynamique insufflée au sein du club. Enfin, nous avons pu compter sur le soutien du comité provincial liégeois et de la ligue belge francophone d’athlétisme."

Au total, cette nouvelle infrastructure représente un investissement de 1700000 € dont 1320000 € de subsides de la Région wallonne. Ce hall de 2250 m2 compte six couloirs pour le sprint de 60 mètres, des espaces pour le saut en longueur, le saut en hauteur et le saut à la perche mais aussi pour le lancer de poids.

Unique en province de Liège

Le nouveau hall indoor hannutois est unique en province de Liège. "Et si on exclut la salle de Louvain-la-Neuve qui est destinée à la compétition, nous avons la plus grande salle d’entraînement en Wallonie. C’est évidemment une grande fierté pour la Ville de Hannut. Car notre objectif est de pouvoir permettre à tout le monde d’utiliser les infrastructures pour se mettre au sport mais également de permettre aux sportifs de haut niveau de pouvoir performer."

L’infrastructure accueille environ 2000 utilisateurs par an. Parmi ceux-ci, des athlètes comme Nafissatou Thiam ou Arnaud Art. Mais aussi des écoles, des stages et des clubs de la région. "Le hall est occupé de manière quasi permanente ", souligne l’échevin des Sports.