Une réunion par trimestre

Une première réunion de Code 42 s’est déroulée mardi dernier chez Red Dingue à Avin. Elle a rassemblé une quarantaine d’indépendants. Chaque trimestre, les membres seront ainsi invités à se retrouver dans des lieux chaque fois différents. Chaque réunion se déroule en trois parties : une pour la présentation, un business dating où les membres se parlent et le 1/4 d’heure du troc. « Sur un post-it, chaque participant indique la compétence qu’il peut offrir à quelqu’un d’autre et sur un autre, il mentionne le coup de pouce dont il a besoin », explique Martine Noël. La première rencontre avait pour thème la reconversion professionnelle et le redémarrage post-covid. En septembre, la seconde réunion aura pour thème la comptabilité.