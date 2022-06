La musique qu’on aime à Hannut

À Hannut, Les Fêtes de la musique se sont jouées de multiple façons. Durant tout le week-end, les groupes se sont succédé en passant de concerts, fanfares aux danses traditionnelles, de bal folk aux concerts des jeunes élèves de l’académie de musique ou encore des animations musicales pour les enfants au gala de l’école de danse. « On voulait toucher tous les publics et faire de la musique au sens large, explique Adrienne Quairat, directrice du centre culturel de Hannut et organisatrice de l’événement, en collaboration avec la maison des jeunes et l’académie de musique. On a varié la programmation pour aller vers tous les styles. C’est un beau succès pour nous. Et les Hannutois étaient au rendez-vous. » Il faut dire que cette année, le pari était osé puisque l’événement était déplacé rue des Combattants et non dans le centre-ville comme de coutume. « Nous verrons pour les prochaines éditions si les Fêtes de la musique se feront encore sur le parking de l’académie pour les prochaines éditions. Il est encore tôt pour faire le bilan mais le site offre des avantages. » C.Vi.