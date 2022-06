Braderie sous un soleil de plomb à Hannut: «Le moment pour faire des bonnes affaires»

Il y a un petit avant-goût de vacances avec cette météo. Il y a six ans, c’était le déluge.

Les commerçants des rues Albert Ier, Zénobe Gramme, de Tirlemont ainsi que la place Henri Hallet y participent. Claire Hardenne, vice-présidente de l’UCH (Union des commerçants de Hannut), elle-même commerçante, était ravie. "Après deux années de Covid, la traditionnelle braderie retrouve sa place. Il fait très chaud ce samedi mais le public est là. Et je pense que le soir, quand il fera moins chaud, ce sera une petite fourmilière avec tout le monde présent. Les gens sont aussi venus tôt le matin. Et puis la braderie, c’est aussi et surtout le moment pour faire de bonnes affaires ", dit la commerçante, qui ajoute: " La braderie est aussi un moment pour se retrouver, se rassembler et cette fois, en toute liberté. On voit beaucoup de Hannutois et des personnes extérieures. Il y a aussi le retour des forains et la Plaza sur la place, l’événement qui apporte ce côté festif. Il y a déjà un petit avant-goût de vacances avec cette météo. Or, je me souviens qu’il y a six ans, c’était le déluge. "

Nadine Mengels coprésidente de l’UCH, partageait cet avis. " Je pense que les gens n’ont pas peur de la chaleur. Il y a beaucoup de fréquentation. Et puis, avec la fête foraine et la Plaza, cela forme un bel ensemble cohérent."

Aussi des artisans

Les commerçants hannutois avaient également invité des artisans locaux, qui se sont installés à leurs côtés dans les rues de la ville.

Avec les fortes chaleurs de samedi, le public cherchait bien sûr à se désaltérer. Il a pu profiter, sous les parasols, des terrasses des cafés de la Grand-Place et de la Plaza avec son décor attrayant. Cette dernière qui est une organisation de l’ASBL Gestion centre-ville. « La braderie, la fête foraine et la Plaza, même si cette dernière est une organisation différente, forment un beau cadre , précise Martine Noël, coordinatrice de l’ASBL Gestion centre-ville. Et déjà vendredi en soirée, le public rayonnait sur le site, dans une ambiance très festive et bon enfant. »