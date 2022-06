TEC en zone rurale: voici les idées du mayeur

Il y a quelques jours, le ministre écolo de la Mobilité, Philippe Henry, annonçait la gratuité du TEC pour les 18-24 ans. Une déclaration qui a fait réagir le bourgmestre MR hannutois, Manu Douette. Non pas qu’il estime que ce n’est pas une bonne chose dans les zones urbaines. Mais "il y a la réalité urbaine et la réalité rurale , explique-t-il. Les bus gratuits en zone urbaine où il y a déjà une grande densité de bus, oui je comprends le raisonnement. Mais nous, en zone rurale, le bus gratuit ne nous aide pas car le bus, il ne passe pas." En zone rurale, clairement, "on souhaiterait simplement avoir des bus ou plus de bus". Et le bourgmestre hannutois ajoute: "Quel est l’intérêt d’avoir un bus gratuit s’il ne passe jamais?" Les citoyens ne sont dès lors pas égaux devant les transports en commun et cette décision de gratuité oublie la réalité du monde rural.